幼馴染同士で結婚した26歳の夫婦が2歳の娘を虐待のうえ、必要な治療を受けさせずに死なせた容疑。娘は亡くなったとき標準体重の約半分の、わずか6キログラムしかなかった。和歌山県警の捜査着手で明らかになったこの虐待死事件で、和歌山地検は10月16日、建設業の平晴流（26）と妻の無職・平菜々美（26）の両容疑者を保護責任者遺棄致死罪で起訴した。公判を前に、この後味の悪すぎる虐待事件を整理し、容疑者の今の様子を取材した