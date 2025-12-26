福岡労働局が26日に発表した11月の雇用情勢によると、働く場所を福岡県内とする就業地別の有効求人倍率（季節調整値）は前月比0・01ポイント減の0・98倍で、2カ月連続で全国最低だった。県内のハローワークで受け付けた受理地別では1・07倍で前月と同水準だった。