新潟県加茂市で、父親に工具のクロスレンチを投げつけ、タオルで首を絞めて殺害しようとしたとして、殺人未遂の疑いで逮捕されていた男（49）について、新潟地検は傷害罪に切り替えて起訴しました。 新潟地検などによりますと、加茂市の会社員の男（49）は9日、自宅で80代の父親にクロスレンチを投げて前頭部に命中させたうえ、タオルで首を絞める暴行を加え、左前頭骨陥没骨折などのけがを負わせたとされています。 警察は