韓国の非常戒厳宣言をめぐり、捜査を妨害したとして特殊公務執行妨害などの罪に問われている尹錫悦前大統領の裁判で、特別検察官は26日、懲役10年を求刑しました。韓国の尹錫悦前大統領は、去年12月の非常戒厳宣言をめぐり、自身が拘束される際に捜査当局の捜査を妨害するよう大統領警護庁に指示したなどとして、特殊公務執行妨害や職権乱用などの罪で起訴されています。これまでの裁判で、尹前大統領は起訴内容を否認していました