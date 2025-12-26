前編では高市政権が重要施策と掲げる核融合について、主に仕組みについてうかがいました。後編では、核融合の実証方法や日本のモノづくりの価値が再注目される理由、今後日本が目指すべき方向性などについてうかがいました。 ＞＞インタビュー前編：「核融合を通して「モノづくり大国」日本が再び世界から脚光を浴びる！～核融合発電の可能性を考察」 重工系、プラント建設など複数の日本企業がプロジェクトに参