カキ生産量全国一の広島県で、養殖していたカキ、約200万円相当が盗まれた可能性があることが26日、同県廿日市市内の漁業協同組合への取材で分かった。県内の一部ではカキの大量死が起きており、相談を受けた第6管区海上保安本部（広島）は警戒を強化している。組合によると、市内の広島湾の沖合で、殻付きのカキをかごに入れて養殖していた養殖業者1社が、かごごとなくなっていたことに気付いたという。カキは今シーズン出荷