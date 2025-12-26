26日、ソウルの日本大使館公報文化院で、宮城県塩釜市の魅力を伝えるメッセージを撮影する中高生ら（共同）【ソウル共同】宮城県塩釜市の国際交流研修事業で韓国を訪問した中高生10人が26日、ソウルの日本大使館公報文化院で、国交正常化60周年を迎えた日韓関係の歴史を学んだ。塩釜市の魅力を紹介し、東日本大震災時の韓国から東北地方への支援に感謝するメッセージ映像も撮影。同院のインスタグラムで近く、公表する予定だ。