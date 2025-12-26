付審判請求の手続き後に、記者会見する山岸忍元社長の弁護団＝26日午後、大阪市北区大阪地検特捜部が捜査した業務上横領事件で無罪が確定した不動産会社プレサンスコーポレーション（大阪市）の山岸忍元社長（62）は26日、特別公務員暴行陵虐などの容疑で告発した元主任検事蜂須賀三紀雄・神戸地検刑事部長（53）の不起訴処分を不服として、裁判にかけるよう求める付審判請求をした。公務員の職権乱用などの罪に限り、不起訴を