宮内庁は２６日、秋篠宮家の長男で筑波大１年の悠仁さま（１９）が来年１月２日に皇居で行われる新年一般参賀に初めて出席されると発表した。９月の成年式以降、成年皇族として活動しており、元日に皇居・宮殿で行われる新年祝賀の儀にも初めて臨まれる。新年一般参賀には天皇ご一家や上皇ご夫妻、秋篠宮ご一家ら皇室の方々１４人が出席される。