自民党派閥の政治資金パーティーを巡る事件で、政治資金規正法違反容疑で告発された加田裕之・参院議員（５５）について、東京地検特捜部は２３日付で再び不起訴（嫌疑不十分）とした。検察審査会が９月に「不起訴不当」と議決したことを受けて再捜査したが、処分を変更する事情はないと判断した。加田氏への捜査は終結した。特捜部は、同様に「不起訴不当」と議決された秘書ら３人も、起訴猶予や嫌疑不十分で不起訴とした。