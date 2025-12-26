香港の高層住宅火災から26日で1カ月。住まいを失い、いまだ多くの人が避難生活を続ける中、新たな問題にも直面していました。火災で自宅を失った、サム・ソーさんは「私の知っている言葉で言えば無力感と失望です」と話します。11月26日に香港の高層住宅で発生した大規模な火災。火は7棟に燃え広がり161人が死亡、2000世帯近くが住まいを失いました。火災があった現場には今もなお献花に訪れる人の姿が。状況は、火災当時からほと