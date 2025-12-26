文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―12月26日（金）配信分― まずはお詫びと訂正から。前回のメルマガで福井【謙二】さんを【健二】にしてしまいました。変換ミスに気がつかなかった！失礼しました。福井さんごめんなさい！実はコレ、メルマガを読んでくれている元文化放