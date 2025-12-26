ＪＡ共済連では、平成16年度から、これら全国コンクール応募作品に描かれたテーマを集計し、小・中学生が、今、どのような視点で交通安全を捉えているのかを分析している。○『スマートフォンの使用マナー』を呼びかける作品が、前年度に引き続きトップ本年度の全国コンクール応募作品をテーマ別に分類すると、『スマートフォンの使用マナー』に関する作品が構成比19.0％(作品数67点)で最も多く、前年度に続きトップとなった。学年