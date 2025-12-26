µÈËÜ¶½¶È¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬¼«¤é¤Î´§ÈÖÁÈ¤ò¤«¤±¤ÆËÜµ¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹­¤²¤ëBS¤è¤·¤â¤È¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÈÖ¡ØTHE CROWN BATTLE ¡Á´ë²èÎÏ¤Ç´§ÈÖÁÈ¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¡Á¡Ù¤¬¡¢29Æü(14:30¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ØTHE CROWN BATTLE ¡Á´ë²èÎÏ¤Ç´§ÈÖÁÈ¤òÄÏ¤ß¼è¤ì¡Á¡Ù¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤ÎÈÖÁÈ¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È»Ö¤¹¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢´ë²èÎÏ¤È¥×¥ì¥¼¥óÎÏ¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¾Þ¥ì¡¼¥¹¡£Í¥¾¡¤·¤¿´ë²è¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËBS¤è¤·¤â¤È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤µ¤é