参政党の神谷宗幣代表は2025年12月25日の記者会見で、自民党を離党した中川俊直元衆院議員と宇都隆史元参院議員が入党し、いずれも政調会長補佐に就任したことを発表した。25年9月には豊田真由子氏も入党中川氏は自民党の中川秀直元幹事長の次男で、2012年と2014年の衆院選で、父の地盤である広島4区から立候補し、当選を果たした過去を持つ。ただ、配偶者がいながら知人女性とハワイで結婚式を挙げた重婚疑惑やストーカー疑惑など