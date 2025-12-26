新日本プロレスで活躍するイングランド出身のザック・セイバーJr.の2025年プレイリストには、厳選された150曲が収められていた。UKアンダーグラウンドの電子音楽からアンビエント、ポストパンク、シューゲイザー、グライム──ジャンルを横断しながら、その選曲眼はどこまでも鋭く、深い。試合後の深夜、渋谷や表参道のベニューで音を浴び、移動のバスや飛行機ではアンビエントに癒される。静と動。その振り子のような日常のリズム