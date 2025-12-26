台湾有事を巡る高市早苗首相（64）の発言以降、中国の蛮行が止まらない。＊＊＊【実際の写真9枚】東京を狙えるぞ、と威嚇…？四国に迫った「中国＆ロシア」の“爆撃機”行動範囲は日本全域自衛隊機へのレーダー照射事案が起きてからわずか3日後の12月9日、中露の爆撃機が日本の太平洋上を共同飛行し、四国沖まで展開する異常事態が発生した。防衛省関係者によると、東京から600〜700キロの地点にまで迫ったという。ロシ