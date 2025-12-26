東伊豆町の熱川バナナワニ園では、年末恒例の「ワニ池の大掃除」が行われました。世界のワニ15種100頭が飼育されている熱川バナナワニ園では、10人のスタッフがワニの池に入り、体長2.5mほどのアメリカアリゲーターの背中をブラッシングしました。（熱川バナナワニ園横山宏明さん）「ワニはどのような動きをするのかわからないので緊張しますね。」飼育員は、ベニヤ板を使ってワニの視界を遮りながらブラシで1年の汚