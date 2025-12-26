菊川市内の公民館付近で26日朝、クマの目撃情報があり、その後足跡が確認されました。この付近ではここ数日、クマの目撃情報などがあり、市や警察が注意を呼び掛けています。菊川市や警察によりますと、26日午前7時ごろ菊川市西方で「子グマのような動物を見た」と目撃者から話を聞いた近くの住民から警察に通報がありました。警察が現場に駆け付けたところクマの姿はありませんでしたが、猟友会と市が確認したところ目撃現場付近