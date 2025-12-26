Ｊ２札幌は２６日、ＦＷ大森真吾（２４）が来季復帰すると正式に発表した。２０２４年８月にＪ３北九州へ期限付き移籍。今季は同じく期限付き移籍でＪ２山形でプレーしていた。２シーズン、約１年半ぶりに札幌に戻ることが決定した大森は、クラブを通じ「１年半の間コンサドーレを離れ、多くの経験を得ることができました。胸を張って『ただいま』と言えるような１年半ではありません。しかし『この１年半があったからこそ活躍