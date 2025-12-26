２６日、延安駅で西延高速鉄道の一番列車を背景に記念写真を撮る乗客と記念イベントの出演者。（延安＝新華社記者／張博文）【新華社延安12月26日】中国革命の聖地、陝西省延安市初の高速鉄道となる西延（西安−延安）高速鉄道が26日午前開通し、営業運転を開始した。西延高速鉄道は総延長約299キロ、設計時速350キロで、黄土高原を横断する鉄道のうち最も速い。縦横各8ルートからなる中国の高速鉄道網「八縦八横」の主要路線