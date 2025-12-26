新年最初の日本一決定戦、「ニューイヤー駅伝2026」。節目の第70回を迎える今大会のTBS記念大会サポーターに、日本発グローバルグループ&TEAM・Kの就任が決定した。応援サポーターを務めた9月の東京2025世界陸上に続き、熱き戦いを盛り上げる。Kは選手時代、強豪駅伝部に所属し、強化指定選手に選ばれるほどの実力者。陸上経験者ならではの目線や知識と、東京世界陸上で発揮した取材力を生かし、選手や駅伝の魅力を最大限に届