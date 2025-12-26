契約更改交渉を終え、記者会見する阪神・才木＝26日、兵庫県西宮市阪神の才木浩人投手が26日、兵庫県西宮市の球団事務所で契約交渉し、1億3千万円増の年俸2億5千万円で更改した。防御率1.55で最優秀防御率に輝いた右腕は「いい評価をしていただけた。1点台という数字を残せたのは良かった」と納得顔だった。昨年の13勝に続く2桁勝利となる12勝（6敗）を挙げ、同じ27歳の村上とともに先発の柱としてリーグ制覇に貢献。球団初の