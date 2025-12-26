12月10日は1948年の国連総会で「世界人権宣言」が採択されたことを記念した「世界人権デー」です。【写真を見る】展示されていた写真今回は世界人権デー企画として、神保町で開催された「写真展『香港、消された声』」を取材しました。香港は1997年にイギリスから中国へ返還されましたが、中国は香港に対し「高度な自治を保障する」という「一国二制度」を導入しました。しかし、徐々に中国による干渉が強まり、2019年には香港市民