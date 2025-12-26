大阪地検特捜部が手がけた業務上横領事件を巡り、事件の主任検事で、特別公務員職権乱用容疑などで告発された現・神戸地検刑事部長の蜂須賀三紀雄検事（５３）について、大阪高検は２４日、不起訴（嫌疑なし）にした。２０１９年１２月に逮捕・起訴された不動産開発会社「プレサンスコーポレーション」（大阪市）の山岸忍元社長（６２）（無罪確定）が、違法な逮捕・起訴で長期間身柄を拘束されたとして昨年１０月に告発してい