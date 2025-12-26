ジョージアのティムラズ・レジャバ駐日大使が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。コーヒーブレイク姿を披露した。今月17日に「年に一度、本国ジョージアで開催される大使会議に出席するため、帰国します」と報告していた大使。現地で暮らす祖父母と再会したことや、大統領官邸での写真、会議の様子などを伝えていた。この日は「ジョージアでコーヒーを頂きます」と書き出し、カップを手にした写真を披露。「アメリカのジ