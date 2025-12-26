ロシア入りした自民党の鈴木宗男参議院議員は 26日、ロシア外務省の高官らと相次いで面会する予定で、北方領土の元島民による墓参りの再開などを要請する考えです。自民党・鈴木宗男参院議員「来年、なんとか墓参りを再開したいというのが、一番のお願いですね」「ウクライナ問題でビザなし交流も止まり。日露関係はいま全く動いていませんから、これをまず戻すことが先ですね」鈴木宗男議員は26日、ロシア外務省の前で記者団の取