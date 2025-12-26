女優の芳根京子が26日、自身のInstagramを更新した。元乃木坂46で女優の生田絵梨花とクリスマスを過ごしたことを報告し、仲睦まじい2ショットを公開して話題となっている。芳根は「昨夜はいくちゃんとクリスマス 素敵なクリスマスをありがとう！！！」とつづり、生田との交流を明かした。投稿された写真では、二人が顔を寄せ合い、楽しげな表情でピースサインをする様子が収められている。また、年末に向けて「クリスマスが終わる