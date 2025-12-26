中越と上越の山沿いでは２６日夜遅くにかけて大雪による交通障害に、下越と佐渡では、２７日未明にかけて高波に警戒してください。新潟地方気象台によりますと、日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、北陸地方の上空には強い寒気が流れ込んでいます。新潟県の海上は風が強く、海は大しけとなっている所があります。また、山沿いでは警報級の大雪となっている所があります。予想より冬型の気圧配置が強まった場合には、佐渡で