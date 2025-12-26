メイクアップクリエイターのはてにゃんが24日、自身のX（旧Twitter）を更新。マッチングアプリでの待ち合わせで起きたという衝撃的なエピソードを明かし、大きな反響を呼んでいる。はてにゃんは、「左の画像でマチアプ登録してるんだけど」と切り出し、メイクを施した写真でアプリに登録していることを報告。しかし、クリスマス当日で混雑していたため時間がなく、急いで「すっぴんで、待ち合わせ場所に向かった」と明かした。する