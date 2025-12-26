福留ハムがこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、最終損益を２億６０００万円の赤字から３億５８００万円の黒字（前期６億４０００万円の赤字）へ上方修正した。 保有する投資有価証券の一部を売却したのに伴い投資有価証券売却益約１億５８００万円が発生することに加えて、広島市西区に保有する土地・建物を譲渡するのに伴い固定資産売却益約４億６０００万円を特別利益として計上することなどが要因