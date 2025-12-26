こんな町に来なければ▶▶この作品を最初から読む明治時代の港町、新潟に降り立った一人の英国人少女。その名はウィル。父親の仕事の都合でやってきたものの、魚の生臭さが苦手で、日本に来てから食事が喉を通らない。そんな中、彼女が出会ったのは、ぶっきらぼうな日本人青年、流作。彼は腕の立つ和食の料理人だった。魚の悪口を言うウィルに、たまりかねた流作は、彼女をうならせる和食を作ることに…!?果たしてウィ