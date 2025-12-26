瀬戸内地方は、内陸を中心に寒気や湿った空気の影響で雲が広がっていて、雪や雨の降っているところがあります。夜も岡山県北部では断続的に雪が降るでしょう。積雪や路面の凍結による交通の乱れに注意してください。 27日は海沿いで日差しが届きやすいですが、岡山県北部では曇りで山地で雪の降るところがある見込みです。朝の最低気温は岡山でマイナス1度、津山でマイナス3度、高松で1度でしょう。26日朝よりも気温が低くなりま