（新北中央社）台日高校野球国際親善試合は25日、北部・新北市の新荘球場で開幕し、先月末に台湾の全国高校野球大会「黒豹旗」で8回目の優勝を果たした北部・桃園市の平鎮高校は2−2で九州選抜と引き分けた。平鎮高の先発、蔡辰滝（3年）が最速146キロを計測するなど5回を2安打1失点（自責0）に抑え、三振は九つ奪った。対する九州選抜の先発、新垣有絃（沖縄尚学2年）は2回2／3でマウンドを降りた。5安打、2失点、2奪三振だった。