元Jリーガーが暴露した監督の暴行疑惑をめぐり、かつてヤクルトで活躍した韓国人投手イム・チャンヨンが見解を語った。【注目】「ヤクザサッカー？」韓国メディアが問題視した北朝鮮の“グーパンチ蛮行”イム・チャンヨンは最近、個人YouTubeチャンネル「チャンヨン不敗」で、元サッカー韓国代表DFチョン・スンヒョン（蔚山HD）が暴露したシン・テヨン前監督による暴行疑惑に言及した。チョン・スンヒョンは2017〜2018年にサガン鳥