タレントの神田うのが26日、自身のInstagramを更新した。年末年始を過ごしているハワイで、家族と共に予約困難な寿司店を訪れたことを明かし、話題となっている。神田は「イヴやクリスマスにお寿司も初めてでしたが初めて伺う『すし匠』さんでクリスマスイヴディナー致しましたよ」と報告。続けて「パパさんが夏からご予約入れてくれていたと言う『すし匠』は何ヶ月も先まで予約の取れない名店」と、夫が数ヶ月前から準備していた