Ë§º¬µþ»Ò¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤ÈË§º¬µþ»Ò¤ÎÌ©Ãå¥É¥¢¥Ã¥×2¥·¥ç¥Ã¥È ¢£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿À¸ÅÄÍü²Ö¤ÈË§º¬µþ»Ò¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È Ë§º¬¤Ï¡ÖºòÌë¤Ï¤¤¤¯¤Á¤ã¤ó¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!!!¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤È¤Î»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡££±ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë¶á¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Ç