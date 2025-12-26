【その他の画像・動画等を元記事で観る】 &TEAMのKが、2026年1月1日に生中継される『ニューイヤー駅伝2026』にて、TBSニューイヤー駅伝記念大会サポーターに就任。応援サポーターを務めた9月の『東京2025世界陸上』に続き、節目の第70回を迎える『ニューイヤー駅伝2026』の熱き戦いを盛り上げる。 ■スタート・フィニッシュ地点から熱戦の模様を伝える