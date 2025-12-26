26日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9487枚だった。うちプットの出来高が5580枚と、コールの3907枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の698枚（6円安30円）。コールの出来高トップは5万1000円の578枚（70円高470円）だった。 コールプット 出来高