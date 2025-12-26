26日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2264枚だった。うちプットの出来高が1253枚と、コールの1011枚を上回った。プットの出来高トップは2万8000円の172枚（1円安13円）。コールの出来高トップは6万円の257枚（2円高14円）だった。 コールプット 出来高前日