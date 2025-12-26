26日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は120枚だった。うちプットの出来高が99枚と、コールの21枚を上回った。プットの出来高トップは3万6000円の33枚（93円）。コールの出来高トップは5万7000円の15枚（141円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格