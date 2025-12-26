鼠径部を痛め、2試合連続で欠場していたレイカーズの八村塁は25日（日本時間26日）、本拠地ロケッツ戦で復帰。クリスマスゲームを勝利で飾りたかったが、チームは96－119で敗れて今季初の3連敗を喫した。八村も無得点に終わり、専門メディアからの評価も厳しいものになった。 ■鼠径部の痛みで2試合欠場 八村は鼠径部の痛みにより、20日（同21日）のクリッパーズ戦、23日（同24日）のサンズ戦と欠