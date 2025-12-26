2026年1月10日（土）スタートの日本テレビ系新土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）『パンダより恋が苦手な私たち』。原作者・瀬那和章（せなかずあき）氏がドラマの撮影スタジオを訪問！この日、スタジオでは椎堂司の研究室でのシーンを撮影しており、瀬那氏はW主演の柴田一葉役・上白石萌歌、椎堂司役・生田斗真による演技を間近で見学。撮影を見届けた瀬那氏は、「一葉は、執筆時に思い描いていた人物像と重なり、まさにイメージ