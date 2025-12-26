モデルのローラが12月26日、自身のInstagramを更新。クリスマス当日に描いたという来年の干支「午（うま）」の墨絵を披露し、そのクオリティとユニークな過ごし方が話題を呼んでいる。ローラは「きのうは、クリぼっちだったから、日本画の先生に連絡をして、一緒に墨絵を描きませんかとお誘いをしたらOKとゆってくれた」と報告。クリスマス当日は、先生と2人で9時間もの時間を費やし、来年の干支である馬の絵を制作したと明かした