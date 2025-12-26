【コスプレ紅白歌合戦】超メイク術で有名人が大人気キャラに変身！さらに、紅組・白組にわかれて歌唱パフォーマンスで対決！今回コスプレして登場してくださったのは・・・。【白組コスプレ芸能人】＊出場順・小島よしお17点・もう中学生54点・田中要次69点・サンプラザ中野くん71点【紅組コスプレ芸能人】＊出場順・柏木由紀72点・大林素子67点・森香澄94点・土屋アンナ66点【ハーフタイムショー】CUTIE STREET白