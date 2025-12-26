野球日本代表・侍ジャパンは26日、来春3月に開催されるWBCの出場予定メンバーの一部を発表。日本が優勝を果たした2023年大会に引き続いて、MLBからは大谷翔平選手や松井裕樹投手が連続出場となり、NPBでプレーしている選手からは大勢投手、伊藤大海投手が連続選出となりました。巨人の頼れるリリーバーである大勢投手は、今季62試合に登板し、8勝4敗、防御率2.11をマーク。選出を受けて大勢投手は「2023年の前回大会での経験は、自