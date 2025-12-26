◇バスケットボール ウインターカップ2025(12月23日〜29日)高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」は26日、男子の3回戦、8試合が東京体育館で行われました。インターハイ王者・鳥取城北は九州学院と対戦し、互いに一歩も譲らない死闘となりました。8点リードされて迎えた第2クオーターでは、26点を奪い4点リードすると、第3クオーターでは再び相手に3点のリードを許します。それでも鳥取城北は、最終第4クオータ