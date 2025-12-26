Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の松本穂香がW主演する、来年1月18日スタートのABCテレビ・テレビ朝日系連続ドラマ『50分間の恋人』において、伊野尾、松本、黒田光輝、おいでやす小田、視聴者代表の土佐兄弟が、出来上がったばかりの第1話を鑑賞する特別番組『30分間のがやがや鑑賞会』（※関西ローカル）を来年1月4日午後11時55分から放送する。【番組カット】楽しそう！盛り上がる伊野尾慧＆松本穂香ら今作は伊野尾演じる“