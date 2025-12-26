フジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」のクリスマス生放送ＳＰが２４日深夜に放送された。アシスタントで原田葵アナウンサーが登場。今田耕司、陣内智則らとの冒頭トークを繰り広げていた明石家さんまが、突然「誰や君！？」とイジり、藤本万梨乃アナは？との声があがると、さんまが「円満退社ということで」と応じた。陣内が「向上委員会の歴代アシスタント、みんな辞めていってるんですよ！全員フジ辞めていってますよ」