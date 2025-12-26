俳優の上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める2026年1月期日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（2026年1月10日スタート、毎週土曜後9：00）の撮影現場を原作者・瀬那和章氏が訪問した。【写真】作品とは関係ない姿！パンダな上白石萌歌＆生田斗真本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚